Charlie Colin, ex-Train, morre aos 58 anos após escorregar e cair no chuveiro

Baxista e membro fundador da banda de sucesso Train, Charlie Colin (primeiro à esquerda, na imagem acima) morreu aos 58 anos, após um acidente doméstico. A informação é do site TMZ, que conversou com a mãe do músico.



Colin escorregou e caiu no chuveiro de uma casa de amigos na Bélgica. Ele estava cuidando do local e só foi encontrado há cerca de cinco dias, quando os donos do imóvel voltaram.



Com o Train, ele ganhou um Grammy de "Melhor Música Rock", por "Drops Of Jupiter". Ele deixou o grupo em 2003, depois de gravar três discos no período.



Colin não estava na banda quando eles viveram o auge de seu sucesso, com o hit "Hey, Soul Sister". Pat Monaghan, vocalista do Train, contou na ocasião que o baixista os deixou por sua dependência química,



A carreira do músico seguiu em outras bandas, incluindo Days Of The New e The Side Deal.



Pat escreveu uma homenagem ao antigo baixista do Train no Instagram da banda. Veja a tradução e a postagem original abaixo:



"Quando conheci Charlie Colin, na frente à esquerda, me apaixonei por ele. Ele era o cara mais doce e que cara bonito. Vamos fazer uma banda que seja a única coisa razoável a se fazer. Seu baixo único e seu lindo trabalho de guitarra ajudaram as pessoas a nos notarem em São Francisco e além. Sempre terei um lugar quentinho para ele em meu coração. Sempre tentei puxá-lo para mais perto, mas ele tinha uma visão própria. Você é uma lenda, Charlie. Vá encantar aqueles anjos".



Fonte: Vagalume