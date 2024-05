Coldplay convida Sabrina Carpenter para cantar "Magic" em show da banda. Veja!

Alto contraste

No último domingo (26), o Coldplay voltou a se apresentar na Inglaterra depois de alguns meses. A banda encerrou o "Radio 1's Big Weekend", festival organizado pela BBC que reúne um grande número de astros da música pop e acontece sempre no último fim de semana de maio. Este ano, o Stockwood Park, em Luton, foi o local escolhido para receber o evento.



A banda fez um set reduzido, 12 músicas, mas preparou algumas surpresas para o público, a maior delas, a participação especial de Sabrina Carpenter no meio do concerto. A cantora do hit "Espresso", foi convidada a cantar "Magic", ao lado do quarteto.



Veja:



Outro presente ficou reservado para o número final do show. Chris Martin mostrou "Orange", uma divertida canção recém-composta em homenagem ao Luton Town FC. Com jeito de hino de torcida, a música parece ter sido feita sob metida para ser entoada pela torcida nas arquibancadas durante os jogos do time.



