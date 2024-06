Coldplay mostra trecho de música inédita. Ouça! Banda deverá tocar a novidade em sua apresentação no Glastonbury Festival, no final do mês

Vagalume|Do R7 07/06/2024 - 18h43 (Atualizado em 07/06/2024 - 18h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share