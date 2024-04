Com forte gripe, Caetano Veloso lamenta não poder festejar 70 anos de Regina Casé pessoalmente Cantor também regravou "La Mer", clássico da música francesa, para filme da cineasta Christine Angot

Alto contraste

A+

A-

Vagalume Vagalume (Vagalume)

A atriz e apresentadora Regina Casé celebrou ontem (25) seus 70 anos com uma grande festa na quadra da Mangueira, que recebeu inúmeras celebridades, mas não só, para a celebração da data.

Infelizmente, um dos mais queridos amigos da artista, e um de seus maiores incentivadores desde os tempos do teatro amador, ainda nos anos 70, Caetano Veloso, não pôde dar os parabéns pessoalmente para a aniversariante.

O músico, contraiu uma forte gripe ao retornar da Bahia, onde passou um período de férias e, de cama, precisou ficar em casa. Isso não impediu o músico de celebrar Casé em sua conta no Instagram, com um texto carinhoso, acompanhado por uma série de imagens dos dois juntos, como a que abre esse texto.

Veja o que ele escreveu:

Vagalume Vagalume (Vagalume)

Pensei que não fosse pegar e, pegando, que isso passaria logo. Mas estou aqui escrevendo da cama, depois de quatro dias assim. Queria estar em todas as celebrações desse aniversário que é orgulho do Brasil.

Regina não é só a grande mulher do Asdrúbal, do Esquenta, do Pé de Quê, de Eu, Tu, Eles, de Tina Peppers e de tudo o mais. Ela é uma amizade que nasceu quando eu ainda não era velho e ela ainda era menina. Amiga amada e musa de “Rapte-Me Camaleoa” e “Muito”, pelo menos. Parabéns a ela e a nós todos. ?❤️

"La Mer"

Vagalume Vagalume (Vagalume)

Caetano também lançou uma nova música na sexta-feira (23). Trata-se de uma bela versão para o clássico da canção francesa "La Mer", gravada para a trilha sonora do filme ‘Une Famille', de Christine Angot.

Ouça:

Clique para ver no Vagalume

Fonte: Vagalume