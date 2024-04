Com melhor desempenho do ano, Ariana Grande estreia no topo da parada de álbuns dos EUA 'eternal sunshine' é o sexto número 1 da cantora na Billboard 200

Depois de conquistar o primeiro lugar no Reino Unido, Ariana Grande também chegou ao topo da parada dos EUA com seu novo disco. "eternal sunshine" se tornou o sexto número 1 da cantora no mercado mais competitivo do planeta e com um desempenho robusto.

Esta foi a única estreia da semana no top 10 que, de resto não mudou muito em relação ao último ranking publicado. Veja:

1 - "eternal sunshine" - Ariana Grande (estreia)

2 - "One Thing at a Time" - Morgan Wallen (caiu uma posição)

3 - "Stick Season" - Noah Kahan (caiu uma posição)

4 - "Vultures" - Kanye West & Ty Dolla $ign (caiu uma posição)

5 - "SOS" - SZA (caiu uma posição)

6 - " Zach Bryan" - Zach Bryan (subiu duas posições)

7 - "For All the Dogs" - Drake (caiu duas posições)

8 - "1989 (Taylor's Version)" - Taylor Swift (caiu duas posições)

9 - "Lover" - Taylor Swift (caiu duas posições)

10 - "Dangerous: The Double Album" - Morgan Wallen (caiu uma posição)

Fonte: Vagalume