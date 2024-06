Com "Segue O Jogo", Samuel Rosa dá início à sua carreira pós-Skank. Ouça com a letra! Primeiro disco solo do cantor e compositor sai no final do mês

