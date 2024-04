Com shows até mais tarde em dois dias, Lollapalooza anuncia horários de sua edição 2024 Titãs tocarão depois dos Kings of Leon e Greta Van Fleet subirá ao palco após o encerramento de SZA

Há três semanas de seu início, os horários dos shows da edição 2024 do Lollapalooza foram divulgados. A maior novidade deste ano está no segundo maior palco que seguirá com programação até mais tarde.

Assim, no sábado (23) os Titãs, em sua turnê de reencontro, irão se apresentar no Palco Samsung Galaxy depois que os Kings Of Leon deixarem o Palco Budweiser. No domingo a performance do Greta Van Fleet, que entrou na programação em cima da hora, irá acontecer depois do concerto de SZA (foto principal).

blink-182 (acima), no Budweiser, sendo o último do dia.

Como em qualquer festival com vários palcos, escolhas precisarão ser feitas - há vários shows que irão começar e terminar simultaneamente. Então já é bom ir se programando.

Confira a tabela de cada dia:

Sexta, Dia 22

Sábado, Dia 23

Sexta Dia 24

Realizado novamente no Autódromo de Interlagos, o Lolla ainda tem ingressos disponíveis. As vendas estão sendo feitas pela Ticketmaster.

