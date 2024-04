Com SZA, Sam Smith e Greta Van Fleet de headliners, Lollapalooza tem dia mais contemporâneo Nenhuma das principais atrações do dia tem mais de uma década de carreira discográfica

Após dois dias onde as principais atrações já tinham um bom tempo de estrada, o Lollapalooza chega ao final neste domingo com nomes mais contemporâneos fechando a programação. Tanto SZA, o grande nome da noite, como Sam Smith e o Greta Van Fleet, têm menos de dez anos de carreira discográfica e no máximo quatro discos lançados.

SZA, ou Solána Imani Rowe, chega ao país como um dos nomes mais fortes da música do século 21, "SOS", seu mais recente álbum, do finzinho de 2022, foi um dos mais elogiados e vendidos do ano passado, platina tripla nos EUA. Após uma turnê igualmente bem sucedida, em 2024 ela está se apresentando em festivais. Depois deste giro pela América do Sul ela já tem presença confirmada em outros dois eventos importantíssimos: o Glastonbury na Inglaterra, em junho, e o Lolla norte-americano, em agosto.

Greta Van Fleet entrou no Lolla de ultima hora e faz um show de "pós-headliner" no Palco Samsung, como vimos ontem com os Titãs. A banda dos irmãos Kiszka conseguiu sobreviver ao hype de "salvadores do rock" e chega com novidades: as músicas de "Starcatcher", do ano pasado.

Gilberto Gil é o artista com mais idade desta edição do Lolla, e muito provavelmente de todas elas. Histórico para dizer o mínimo. Ainda na música brasileira, Céu vai cantar no começo da tarde , assim como Rael e Hungria. Também imperdível é o indie pop sofisticado dos franceses do Phoenix, sempre bons de palco, tocando no começo da noite.

Veja os horários:

