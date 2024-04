Com "TEXAS HOLD ‘EM", Beyoncé conquista mais um single no topo da parada dos EUA Dua Lipa tem a melhor estreia na semana

Após estrear no segundo lugar na semana passada, "TEXAS HOLD 'EM", um dos dois singles que Beyoncé lançou durante o Super Bowl, no último dia 11, chegou ao topo da parada americana.

Esta é a nona música dela a alcançar o número 1 da Billboard, e mostra que a aposta da artista em uma sonoridade voltada à country music mostrou-se acertada.

Já, "16 CARRIAGES", o outro aperitivo de "Act II", com previsão de lançamento para 29 de março, não caiu da mesma forma no gosto do público dos EUA. Após estrear no 38° posto, a faixa despencou para a 55ª posição. "TEXAS HOLD 'EM", também está no primeiro lugar do Reino Unido - algo que ela não conseguia há 14 anos.

Training Season", de Dua Lipa, foi a melhor estreia da semana, aparecendo no 27° lugar. "Whatever She Wants", de Bryson Tiller , em 32°, foi a outra novidade.

Entre as músicas que tiveram sensível melhora de desempenho, os destaques vão para "Feather", de Sabrina Carpenter (do 49° para o 22° posto), TRUCK BED", de HARDY (do 51° para o 33°) e "Praise Jah In The Moonlight" de YG Marley (do 63° para o 39°)

