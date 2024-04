Conheça as melhores músicas dos Smiths na opinião do NME! Há quatro décadas, banda lançou seu primeiro álbum e também estampou a capa do então tabloide pela primeira vez

Vagalume Vagalume (Vagalume)

Há exatos 40 anos, "The Smiths", o primeiro álbum dos Smiths chegava às lojas do Reino Unido. Para marcar a data, o NME, por décadas uma das mais importantes publicações do Reino Unido, que hoje sobrevive online, criou um ranking com todas as gravações da banda elencadas em ordem de grandeza.

Com um primeiro lugar um tanto inusitado, veja o top 10 no fim deste texto, o "top 73" atesta a qualidade da banda - mesmo músicas presentes em posições inferiores, digamos o B-side "Jeane" no 65° lugar, são descritas de maneira positiva.

Vagalume Vagalume (Vagalume)

Para o NME, os piores momentos da banda são as faixas instrumentais colocadas como faixas extras de compactos: "Money Changes Everything", é tida como o ponto mais baixo deles. Entre as composições de Morrisey e Johnny Marr, "I Keep Mine Hidden, a derradeira gravação, tem a pior colocação, no 69° posto.

O top 10 mostra que o melhor da banda está principalmente nos dois primeiros anos de carreira - 1983 e 1984 - e no álbum "The Queen Is Dead" (1986). E é do terceiro álbum do grupo que vem a grande campeã: "Cemetry Gates", Uma faixa que, não foi lançada como single e não tocou nas rádios e que, como explica o texto, "estende a mão para você como se estivesse vindo do além. É uma música para ser cobiçada, um segredo para desfrutar." Para o NME esta é a faixa que resume a história dos Smiths.

Confira:

Confira:

Reel Around The Fountain" (1984)

9 - "Rusholme Ruffians" (1985)

8 - "I Started Something I Couldn't Finish" (1987)

7 - "Please, Please, Please, Let Me Get What I Want" (1983)

6 - "The Queen Is Dead" (1986)

5 - "Bigmouth Strikes Again" (1986)

4 - "How Soon Is Now?" (1984)

3 - "There Is A Light That Never Goes Out" (1986)

2 - "This Charming Man" (1983)

1 - "Cemetry Gates" (1986)

