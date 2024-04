"Cowboy Carter", de Beyoncé, tem participações de Miley Cyrus, Post Malone e Dolly Parton

Alto contraste

A+

A-

Vagalume Vagalume (Vagalume)

Com o álbum já lançado oficialmente na Oceania, agora é possível saber um pouico mais sobre "Cowboy Carter", o novo álbum de Beyoncé. As maiores novidades são as participações de Miley Cyrus, em "II Most Wanted" e a de Post Malone em "Levii's Jeans".

Dolly Parton, como era esperado, está mesmo no disco, mas apenas em "Dolly P", uma vinheta, e não na cover de seu hit "Jolene". Willie Nelson, pode ser ouvido em "Smoke Hour Willie Nelson". Ambos fazem o "papel" de locutrores de rádio, assim como a igualmente veterana Linda Martell, a primeira mulher negra a fazer sucesso no muindo da música country no fim dos anos 60 - presente em "The Linda Martell Show".

Vagalume Vagalume (Vagalume)

Blackbird", o clássico dos Beatles, que Paul McCartney canta com grande frequência em seus shows - será que no futuro veremos um encontro dos dois no palco?

Menos óbvia é a participação de Shaboozey, artista multimídia - ele também escreve, pinta e atua que também não se prende a um só gênero musical. Seu talento pode ser conferido em "Spaghettii".

Veja as 27 faixas que compõem o segundo ato da trilogia criada por Bey durante a pandemia:

Vagalume Vagalume (Vagalume)

1. "Ameriican Requiem"

2. "Blackbiird"

3. "16 Carriages"

4. "Protector"

5. "My Rose"

6. "Smoke Hour Willie Nelson"

7. "Texas Hold 'Em"

8. "Bodyguard"

9. "Dolly P"

10. "Jolene (Dolly Parton Cover)"

11. "Daughter"

12. "Spaghettii (Feat. Shaboozey)"

13. "Aliigator Tears"

14. "Smoke Hour II"

15. "Just For Fun"

16. "II Most Wanted (Feat. Miley Cyrus)"

17. "Levii's Jeans (Feat. Post Malone)"

18. "Flamenco"

19. "The Linda Martell Show"

20. "Ya Ya"

21. "Oh Louisiana"

22. "Desert Eagle"

23. "Riiverdance"

24. "II Hands II Heaven"

25. "Tyrant"

26. "Sweet Honey Buckin"

27. "Amen"

Fonte: Vagalume