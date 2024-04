Dave Grohl é visto curtindo show do U2 e energia do músico na plateia viraliza. Veja os vídeos! Frontman do Foo Fighters compareceu à última performance da banda de Bono em Las Vegas, neste sábado (2), e dançou e cantou bastante...

Crédito fotos: Reprodução X/Twitter

Dave Grohl pode ser um dos maiores frontmen do rock, mas também tem seus momentos de fã! O astro do Foo Fighters foi visto curtindo bastante o show do U2, neste sábado (2), no Sphere, em Las Vegas.

Em vídeos que viralizaram na internet, Grohl aparece cantando, dançando, vibrando e até balançando a cabeça no modo "headbanger", principalmente nas músicas "Vertigo" e "Beautiful Day".

Veja os vídeos abaixo:

A performance, inclusive, foi a última da residência de shows da banda de Bono na cidade, que você pode conferir como foi clicando aqui!

