Deftones fará show no Brasil este ano, diz jornalista

O Deftones é mais um nome que deve desembarcar no Brasil ainda este ano. De acordo com o jornalista José Noberto Flesch, em seu canal do YouTube, a banda de metal alternativo californiana se apresentará no país no segundo semestre de 2024.

As datas ainda não foram divulgadas, mas, segundo Flesch, o show (ou mais de um) deve acontecer entre os meses de outubro e novembro.

Apesar de não haver informações sobre a possibilidade de a performance fazer parte de um festival, a época em que a banda virá gerou especulações por parte dos internautas de que eles possam ser uma das atrações do Knotfest, em São Paulo, marcado para os dias 19 e 20 de outubro. O festival ainda não divulgiu seu line-up, apenas o Slipknot como headliner dos dois dias.

A última vez que o Deftones veio ao Brasil foi em 2015, quando se apresentaram na edição de 30 anos do Rock in Rio e em São Paulo. O mais recente álbum, "Ohms", foi lançado em 2020, sucedendo "Gore", de 2016.

A banda também está confirmada como atração do festival Coachella, em abril, e do Lollapalooza Chicago, em agosto.

Fonte: Vagalume