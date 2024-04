Diplo vai abrir o show de Madonna no Rio de Janeiro! DJ e produtor ficará durante uma hora no palco preparando o público para a entrada da Rainha do Pop

Diplo, foi escolhido para abrir o grandioso show que Madonna vai fazer na Praia de Copacabana no dia 4 de maio.



O DJ e produtor é amigo da cantora e os dois já trabalharam juntos em algumas ocasiões. O americano subirá ao palco às 20 horas e, durante os 60 minutos seguintes, promete animar o público com uma seleção do melhor da música brasileira.



Fonte: Vagalume