Diretor divulga primeira foto oficial de Timothée Chalamet como Bob Dylan Cinebiografia da lenda do rock, chamada "A Complete Unknown", ainda não tem previsão de estreia

Crédito foto: Reprodução X (Twiiter) / James Mangold

O diretor James Mangold revelou a primeira foto oficial do ator Timothée Chalamet interpretando Bob Dylan para a cinebiografia da lenda do rock, chamada "A Complete Unknown", que acompanhará a vida do astro chegando na cena musical de Nova York aos 19 anos.

A imagem foi divulgada nesta terça-feira (26), em seu perfil do X (Twitter), e recebeu bastante elogios dos internautas. Veja abaixo:

A produção acabou sofrendo atrasos devido à greve de roteiristas e atores em Hollywood e ainda não tem previsão de lançamento. Além de Timothée Chalamet na pele de Dylan, o elenco contará com Edward Norton (que substituiu Benedict Cumberbatch e interpretará Pete Seeger, o empresário do astro), Monica Barbaro (como Joan Baez), Boyd Holbrook( como Johnny Cash) e Elle Fanning (como Sylvie Russo, que foi namorada de Dylan entre os anos de 1961 a 1964).

Ao ser questionado pelo Collider se Chalamet cantaria nas canções do filme, o diretor James Mangold foi enfático: "É claro!". Então teremos o astro de Duna também emprestando sua voz aos clássicos de Dylan.

A divulgação da primeira foto oficial do longa também aconteceu após algumas imagens de Chalamet como Dylan terem vazado na internet. Confira:

