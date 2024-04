Doja Cat rebate insultos ao seu cabelo natural: "É insano"

Alto contraste

Crédito foto: Matt Winkelmeyer/Getty Images/ The Recording Academy

Doja Cat, infelizmente, teve que usar as redes sociais para rebater comentários negativos sobre seu cabelo natural. A cantora fez uma live com fãs, neste sábado (30), e falou sobre internautas que deixam mensagens consideradas racistas, comparando seu cabelo com "pelos pubianos" e "carpetes".

A maior parte das mensagens foi feita após a artista revelar a possível capa de seu próximo álbum, mostrando um close em seus cabelos. A situação fez com que Doja Cat precisasse desativar os comentários.

"Eu preciso fazer isso online, porque não posso ficar gravando várias vezes o mesmo vídeo. Ao vivo é minha única esperança, não sei mais como dizer isso às pessoas", iniciou ela.

"Eu só preciso tirar essa merd* do meu peito", seguiu a cantora, lembrando aos internautas que seu cabelo no vídeo não era seu cabelo natural. "Um fotógrafo maravilhoso tirou uma foto do topo da minha cabeça e nós arrasamos e fizemos com que a capa do meu álbum fosse o meu cabelo. E meu cabelo, para descrever, é textura do tipo 4C, e muitos de vocês não se importam, o que é está tudo bem, ótimo. Deixe pra lá, é o meu cabelo, está tudo bem, sem comentários, ou [digam] 'lindo', 'está muito legal', ou se você me odeia, diga coisas absurdas, vá em frente, é um país livre, certo".

"No entanto, estou vendo um padrão consistente nos meus comentários de pessoas dizendo que meu cabelo são 'pelos pubianos', 'carpete'... e não são nem perguntas, algumas pessoas estão afirmando que é realmente isso. Pessoas comparando meu cabelo com ovelhas, pelos pubianos, pipoca e merd*s assim... Tipo, nós precisamos seguir em frente, vamos seguir em frente. Vamos amadurecer. Vamos parar de... não posso dizer a vocês o que fazer, não sou a porr* dos pais de vocês", continuou.

"Eu não quero falar muito, mas e se não comparássemos cabelos de textura do tipo 4C com, sei lá, pelos pubianos. É sério isso? É nesse ponto que chegamos? Isso me deixa perplexa. Estou em choque. É só o meu cabelo. Eu sei que alguns de vocês realmente me odeiam, tudo bem, odeiem, danem-se vocês também, mas comentar essas merd*s, coisas assim sobre cabelos, saibam que isso é insano. Se você é uma pessoa gentil, se sabe que e uma pessoa legal, saiba que fazer essas comparações é insano. Tente não fazer isso", acrescentou.

Veja o vídeo abaixo:

A postagem da capa do álbum traz uma prévia do single "Masc", que será lançado no 5 de abril. Confira abaixo:

Fonte: Vagalume