Donald Glover anuncia álbum de despedida sob o nome de Childish Gambino

Donald Glover está se despedindo de seu alter ego Childish Gambino. O Ator, diretor, produtor e rapper anunciou que lançará os dois últimos álbuns de sua carreira sob o nome artístico.



A notícia foi divulgada neste domingo (14), durante uma conversa com a Gilga Radio, disponível no YouTube. No papo, ele explicou que um dos discos será uma versão mais completa de seu álbum "3.15.20", lançado em 2020, e que o mesmo receberá outro nome, nome que usaria nele originalmente. Já o outro trabalho, será a trilha sonora de seu próximo filme "Bando Storm and the New World".



"O projeto que lancei, [intitulado] '15.3.20', que ninguém nunca ouviu falar, que as pessoas nem sabem que eu lancei, originalmente se chamava 'Atavista', era para ser Atavista”, disse ele, rindo. “Mas nós lançamos rápido, eu não masterizei nem mixei, meio que lancei…você sabe, eu estava passando por muita coisa e nós achamos que todo mundo ia morrer, porque estávamos na pandemia".



"Nós o lançamos, finalizamos, é o Atavista que vamos lançar. Mas depois desse, haverá um álbum do Childish Gambino, o último álbum do Childish Gambino", continuou.



Sobre esse último trabalho, ele acrescenta: "Eu só quero agradecer, porque meus fãs são tão pacientes e sinto que eles estão sedentos [por novo material], e eles são ótimos fãs".



"Eu comecei a trabalhar nesse filme, chamado 'Bando Storm and the New World', e eu sempre amei trilhas sonoras. Eu amo a que o Prince fez para o 'Batman', eu amo a do 'Batman Para Sempre'. Você sabe, trilha sonoras eram uma coisa grandiosa nos anos 90, e esse último álbum do Childish Gambino é uma trilha sonora para este filme, e é para os fãs", pontuou Glover.



O anúncio sobre a despedida de seu alter ego também acontece poucas horas após o astro subir ao palco para uma participação no show de Tyler The Creator no Coachella, no último sábado (13). Juntos, os dois cantaram "Running Out of Time".



Como Childish Gambino, Glover gravou, até o momento, quatro álbuns. O nome ganhou força mundial principalmente após o lançamento da música "This Is America", em 2018. O clipe já ultrapassa mais de 900 milhões de reproduções no YouTube.



