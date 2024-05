Donos do hit viral "Duvet", ingleses do Bôa lançam o single "Beautiful & Broken"

Alto contraste

O trio britânico Bôa se transformou em um fenômeno nas redes sociais graças ao seu hit viral, "Duvet". Nesta sexta-feira (3), eles apostam em um novo lançamento.



A banda de rock alternativo formado por Jasmine Rodgers (voz e guitarra), Alex Caird (baixo) e Lee Sullivan (baterista) aposta na bonita balada, "Beautiful & Broken". A vocalista, filha de Paul Rodgers da banda Bad Company, compartilhou seus sentimentos sobre a nova música.



"Parte da escrita das letras veio de um lugar onde eu sou mestiça e mulher em um mundo onde não me sentia particularmente confortável. Ainda estou sempre revisando e avaliando isso. É sobre um período realmente sombrio na minha mente, conversando com a escuridão pouco antes de dormir quando você não consegue dormir e está tentando encontrar conforto", conta.



Veja o clipe de "Beautiful & Broken", com a letra e a tradução, abaixo:



"Beautiful & Broken"



Silence take care of me

Hold me in a way you've never held me before

Show me just what it is and

Let me balance myself on this floor



I wish that I was stronger

I wish that I was better

But I think there's something beautiful

In the broken



Silence give me a moment

Let me figure out what I need

Take care of your hones

Let them know that they'll always be seen



I wish that I could be better

I wish that I could be stronger

But I think there's something beautiful

In the broken



Take care of your loved ones

Give them something else they can focus on

Give me a moment to rest my eyes

And I'll be with you soon



I wish that I could be better

I wish that I could be stronger

But I think there's something beautiful

In the broken



I wish that I could be stronger

I wish that I could be better

But I think there's something beautiful

In the broken



"Lindo e quebrado"



Silêncio, cuide de mim

Me abrace de um jeito que você nunca me abraçou antes

Mostre-me exatamente o que é e

Deixe-me me equilibrar neste chão



Eu queria ser mais forte

Eu queria estar melhor

Mas eu acho que há algo lindo

No quebrado



Silêncio me dê um momento

Deixe-me descobrir o que preciso

Cuide de suas pedras

Deixe-os saber que sempre serão vistos



Eu gostaria de poder ser melhor

Eu gostaria de poder ser mais forte

Mas eu acho que há algo lindo

No quebrado



Cuide de seus entes queridos

Dê a eles algo mais em que possam se concentrar

Dê-me um momento para descansar meus olhos

E eu estarei com você em breve



Eu gostaria de poder ser melhor

Eu gostaria de poder ser mais forte

Mas eu acho que há algo lindo

No quebrado



Eu gostaria de poder ser mais forte

Eu gostaria de poder ser melhor

Mas eu acho que há algo lindo

No quebrado



