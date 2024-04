Drake lança clipe de "Rich Baby Daddy". Veja!

Alto contraste

Drake lançou um divertido clipe para "Rich Baby Daddy", um dos destaques de seu mais recente álbum, o bem sucedido "For All The Dogs".

Gravada com as participações de SZA e Sexxy Red, que também estão em cena, o vídeo tem clima propositadamente lo-fi fazendo lembrar os velhos filmes caseiros feitos em VHS nos anos 80 e 90.

Dirigido pelo canadense, "Rich Baby Daddy", começa em uma festa de ano novo em uma típica casa suburbana e termina em um hospital com Sexxy Red dando à luz ao filho do rapper.

Veja "Rich Baby Daddy (Feat. Sexyy Red & SZA)":

