Dua Lipa, Calvin Harris, Kylie Minogue, Raye e mais se apresentam no BRIT Awards. Veja!

Entregues na noite de ontem, dia 2, os BRIT Awards, grande festa da música britânica, também teve muita música ao vivo, com destaque para as performances de Dua Lipa, Kylie Minogue e Raye. Confira essas e outras apresentações realizadas durante a premiação:

Dua Lipa, escolhida a melhor artista pop, abriu a noite com "Training Season"

Calvin Harris, melhor artista de dance music, e Ellie Goulding cantaram "Miracle"

Tate McRae mostrou o hit "greedy" para o público:

Atração do Lollaplooza, o Jungle, vencedor na categoria grupo ou dupla, apresentou um pouco do que veremos em breve no Autódromo de Interlagos. A banda mostrou a sofisticada "Back On 74":

Raye mostrou um medley com "Ice Cream Man", "Prada" e "Escapism":

Kylie Minogue fez um resumo de uma carreira que já se aproxima das quatro décadas:

Fonte: Vagalume