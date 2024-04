Dua Lipa confirma data de lançamento de novo álbum e o seu tracklist!

Alto contraste

Finalmente, Dua Lipa confirmou a data de lançamento de seu novo álbum e também as faixas que estarão no sucessor de marcante "Future Nostalgia".

"Radical Optism" sai no dia 3 de maio e será um trabalho enxuto: são apenas 11 músicas incluindo as já conhecidas "Houdini e "Training Season"m e nenhum convidado especial. A capa, com a cantora tendo de encarar um tubarão em mar aberto, está na abertura deste texto.

Confira o tracklist:

2 - "houdini"

3 - "training seasoni"

4 - "these walls"

5 - "watcha doing"

6 - "french exit"

7 - "illusion"

8 - "falling forever"

9 - "anything for love"

10 - " maria"

11 - "happy for you"

Veja o vídeo que ela postou para marcar o anúncio do lançamento:

