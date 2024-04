Dua Lipa divulga prévia de sua nova música, "Illusion" Single será a terceira amostra do álbum "Radical Optimism" e chega às plataformas no dia 11 de abril

Crédito foto: Dua Lipa Instagram

Dua Lipa se prepara para lançar mais uma amostra de seu próximo álbum, "Radical Optimism", que chegará às plataformas digitais em maio. Nesta quinta-feira (4), a cantora divulgou a capa do single uma prévia da música, que se chama "Illusion".

"Illusion" será lançada no dia 11 de abril e é a terceira do disco, sucedendo "Houdini" e "Training Season".

No trecho divulgado, Dua canta:

"Don't you know I could do this dance all night?

Ooh, what you doin'?

Don't know who you think that you're confusing

I be like, 'Ooh, it's amusing'

You think I'm gonna fall for an illusion

Dance all night, dance all night

Dance all night, dance all night

I be like, "Ooh"

Dance all night, dance all night"

(Em português)

"Você não sabe que eu poderia fazer essa dança a noite toda?

Ooh, o que você está fazendo?

Não sei com quem você acha que está confundindo

Eu falo, 'Ooh, que divertido'

Você acha que vou cair em uma ilusão

Danço a noite toda, danço a noite toda

Danço a noite toda, danço a noite toda

Eu falo, 'Ooh'

Danço a noite toda, danço a noite toda"

