Dua Lipa lança a esperada "Training Season". Curta o clipe com a letra e tradução! Após prévia no Grammy finalmente a canção foi lançada em sua versão completa

Alto contraste

A+

A-

Vagalume Vagalume (Vagalume)

O segundo single do aguardado novo álbum de Dua Lipa acaba de ser lançado. A cantora já havia mostrado "Training Season", durante sua performance no Grammy no último dia 4 dentro de um medley com "Dance The Night", da trilha de "Barbie", e "Houdini", a primeira amostra de sua nova fase que ela liberou no fim do ano passado.

Vagalume Vagalume (Vagalume)

Tobias Jesso Jr., cantor e compositor de grande talento, e também parceiro de Adele, e Kevin "Tame Impala" Parker - Caroline Ailin e Danny L Harle, além da própria cantora são os outros compositores.

Quanto ao título do novo disco e a sua data de lançamento, até o momento nada foi falado, mas sua chegada não deve demorar.

Veja:

Clique para ver no Vagalume

Confira a letra do single e a sua tradução:

Training Season

(Dua Lipa, Caroline Ailin, Danny L. Harle, Tobias Jesso Jr., Kevin Parker)

Are you

Someone that I can give my heart to?

Or just the poison that I'm drawn to?

It can be hard to tell the difference late at night

Play fair

Is that a compass in your nature?

Or are you tricky? 'Cause I've been there

And baby, I don't need to learn that lesson twice

But if you really wanna go there

You should know I

Need someone to hold me close

Deeper than I've ever known

Whose love feels like a rodеo

Knows just how to take control

When I'm vulnerablе

He's straight talking to my soul

Conversation overload

Got me feeling vertigo

Are you somebody who can go there?

'Cause I don't wanna have to show ya

If that ain't you, then let me know, yeah

'Cause training season's over

Need someone to hold me close

Deeper than I've never known

Whose love feels like a rodeo

Knows just how to take control

When I'm vulnerable

He's straight talking to my soul

Conversation overload

'Cause trainings season's over

Training season's over

Temporada de Treinos

Vagalume Vagalume (Vagalume)

Alguém a quem eu possa dar meu coração?

Ou apenas o veneno que me atrai?

Pode ser difícil perceber a diferença de madrugada

Jogue Limpo

Isso é uma bússola em sua natureza?

Ou você é astuto? Por que já passei por isso

E, amor, eu não preciso aprender essa lição duas vezes

Mas se você realmente quer ir para lá

Você deveria saber que eu

Preciso de alguém para me abraçar

Mais profundo do que eu já conheci

Cujo amor pareça um rodeio

Que sabe exatamente como assumir o controle

Quando estou vulnerável

Ele está falando diretamente com a minha alma

Sobrecarga de conversa

Me fez sentir vertigem

Você é alguém que pode chegar lá?

Porque eu não quero ter que te mostrar

Se não é você, então me avise, sim

Porque a temporada de treinos acabou

Preciso de alguém para me abraçar

Mais profundo do que eu já conheci

Cujo amor pareça um rodeio

Que sabe exatamente como assumir o controle

Quando estou vulnerável

Ele está falando diretamente com a minha alma

Sobrecarga de conversa

Porque a temporada de treinos acabou

A temporada de treinos acabou

Fonte: Vagalume