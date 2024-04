Eddie Vedder participa de show do The Who na Inglaterra. Veja! Vocalista do Pearl Jam é amigo de longa data de Roger Daltrey e Pete Townshend

Crédito Foto: Danny Clinch

Com quase 60 anos de carreira, o The Who fez na noite de ontem, 20, o segundo show no Royal Albert Hall de Londres com renda revertida para o Teenage Cancer Trust, que tem o vocalista Roger Daltrey como um de seus maiores patronos.

A performance contou com um convidado especial: Eddie Vedder, subiu ao palco para cantar em "The Punk and the Godfather", canção da ópra rock "Quadrophenia", lançada em 1973 pela banda inglesa.

Vedder é fã de longa data da lendária banda e amigo tanto de Daltrey quanto de Pete Townshend, já tendo feito participações em shows do grupo ao longo das décadas.

O encontro acontece antes de um período que promete ser muito intenso para Vedder e a sua banda. O Pearl Jam lança no dia 19 de abril "Dark Matter", seu mais novo álbum. Logo depois, a banda embarca para mais uma turnê mundial - eles já têm datas agendadas na América do Norte, Europa e Austrália.

Veja o encontro:

