Em meio a rumores de divórcio, Jennifer Lopez não comparece à formatura da filha de Ben Affleck

Crédito foto: Jennifer Lopez Instagram



A situação entre Jennifer Lopez e Ben Affleck continua complicada. De acordo com a imprensa internacional, a cantora não compareceu à formatura da filha mais velha do ator, Violet, de 18 anos, fruto de seu casamento passado com a atriz Jennifer Garner.



"Se houvesse uma maneira de se divorciar por motivo de insanidade temporária, ele [Ben Affleck] faria isso”, disse uma fonte ao Page Six. "Ele sente que os últimos dois anos foram apenas um sonho febril, e que ele voltou a si agora e entende que simplesmente não há como isso funcionar".



Segundo o Daily Mail, J.Lo passou o "Memorial Day", feriado nos EUA que aconteceu nesta terça-feira (28), distante do marido, na casa de amigos em Beverly Hills. O site acrescenta que, mesmo em meio aos rumores de divórcio entre os dois, a cantora estava usando sua aliança. Veja as fotos abaixo:



No momento, Jennifer Lopez segue com a divulgação do filme "Atlas". Em uma recente coletiva sobre o longa, a artista foi questionada sobre os rumores de seu divórcio com Ben Affleck e deu uma resposta atravessada ao jornalista: "Você é mais inteligente do que isso".



Seu companheiro de elenco no filme, Sumi Liu, também interrompeu a pergunta e acrescentou: "Não venham aqui com essa energia. Eu só queria finalizar com uma coisa. A Jennifer é a produtora desse filme, e a razão pela qual estou aqui e pela qual o Sterling [K. Brown] esteve no filme é porque ela se importa. E a Jen se importa com coisas como representatividade e diversidade, ela é fera". Veja o momento clicando aqui!



Fonte: Vagalume