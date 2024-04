Em vídeo surpreendente, "versões passadas" de Billy Joel cantam "Turn The Lights Back On". Veja! Pianista não lança um álbum desde 1993

Alto contraste

A+

A-

Vagalume Vagalume (Vagalume)

Há poucas semanas, Billy Joel surpreendeu seus fãs ao anunciar o lançamento de um novo single. Descontando uma canção escrita para sua esposa, e outra que ele só lançou em uma versão ao vivo, ambas de alcance limitado,"Turn the Lights Back On", é a primeira música do cantor e compositor em mais de três décadas - ele decidiu que não iria mais lançar álbuns depois de "River Of Dreams", de 1993. Agora, a faixa ganhou um clipe e ele é emotivo e surpreendente.

Com o auxílio da tecnologia de inteligência artificial, o vídeo traz não só o Joel, do século 21, ele está com 74 anos, mas também vemos o pianista como era nos anos 70 e 80 e 90 cantando o single recém-lançado..

Lançada no dia 1 de fevereiro, a música foi mostrada ao vivo três dias depois no Grammy e entrou no top 100 dos EUA, na 62ª posição.

Veja:

Clique para ver no Vagalume

Fonte: Vagalume