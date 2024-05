Eminem anuncia novo single, "Houdini", com teaser marcante: "Vou fazer minha carreira desaparecer"

Alto contraste

Crédito foto: Reprodução Eminem Instagram



Os fãs que estão ansiosos pelo novo álbum de Eminem, "The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)", poderão conferir uma amostra do trabalho já nesta sexta-feira (31). O rapper anunciou que lançará o primeiro single do disco, intitulado "Houdini", divulgando um teaser bem diferente.



Em um vídeo postado nas redes sociais, Eminem aparece em uma chamada de vídeo com o ilusionista David Blaine, no qual os dois falam sobre fazer uma colaboração. "Até onde podemos ir com a essa mágica? Podemos fazer uma acrobacia ou algo assim?"



"Você quer dizer algo assim?", questiona Blaine, bebendo um pouco de vinho de uma taça e depois mastigando o vidro.



"Para o meu último truque, eu vou fazer minha carreira desaparecer", responde o rapper, deixando o ilusionista, que ainda estava mordendo o vidro, surpreso.



O teaser finaliza com o título "Houdini", e com a data de lançamento. Veja abaixo:



O álbum, "The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)", foi anunciado no mês passado e está previsto para chegar às plataformas digitais neste verão norte-americano, entre os meses de junho e agosto.



No meio deste mês, Eminem publicou um falso obituário em um jornal de Detroit, nos EUA, comunicado a morte de seu alter ego, Slim Shady.



O próprio teaser do álbum também mostra uma matéria de jornal televiso sobre a morte de Shady.



