Eminem engana fãs e anuncia lançamento de álbum no dia da mentira. Veja! Astro do rap se empenhou e postou até um teaser falso no dia 1º de abril

Crédito foto: Jeremy Deputat @jeremydeputat / Eminem Instagram

Eminem não perdeu a chance de pregar uma pegadinha nos fãs no dia 1º de abril. O astro do rap postou um teaser para o lançamento de um álbum surpresa, deixando os internautas bastante ansiosos. O ânimo do público, no entanto, logo desmoronou após muitos perceberem que se tratava apenas de uma brincadeira no dia da mentira.

O falso teaser começava com diversos prints de comentários pedindo que Eminem lançasse um novo álbum, passando depois para uma página do Wikipedia indicando a possível chegada do trabalho em 2024.

Em seguida, a prévia mostra uma foto antiga do rapper, com uma roupa espacial, fazendo referência ao álbum "Infinite", de 1996. "O tão aguardado álbum de estúdio volta para onde tudo começou. 'Infinite', mas agora, está ainda mais infinito. Nas lojas hoje", diz a narração do teaser, encerrando com uma capa de álbum, com o título "2x, even more... Infinite".

Eminem seguiu a brincadeira na legenda, acrescentando: "Saiu agora".

A pegadinha, é claro, gerou diversas reações dos fãs, tanto no Instagram quanto no X (Twitter): "Você não fez isso", escreveu uma internauta. "Que cruel", postou outro. "Você é muito engraçado, deveria ser comediante", comentou mais um fã. "Isso é quase um abuso emocional", brincou outra internauta. "Você está nos zoando demais, Marshall... isso aí foi grosseria", acrescentou outro.

Teve internauta que não entendeu nada e comentou que o álbum ainda não estava disponível nas plataformas: "Isso é pegadinha? Não estou encontrando no Spotify", escreveu um usuário do X (Twitter). "Já está na Aplle Music?", questionou outro.

Veja o falso teaser:

