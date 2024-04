Emocionado, blink-182 promete voltar “em breve” após show no Lollapalooza Brasil

Alto contraste

O blink-182 fez a sua primeira apresentação no Brasil no show que encerrou o dia inicial do Lollapalooza 2024, nesta sexta-feira (22), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Como era de se esperar, a estreia do trio californiano em solos brasileiros foi tomado pelo clima de nostalgia e emoção.

Depois de décadas esperando, enfim, os fãs brasileiros viram de perto Mark, Tom e Travis sobre o palco, em uma noite chuvosa e intensa. Com um setlist repleto de hits de diferentes décadas, a banda manteve o público empolgado do início ao fim, de “Anthem Part II”, a música de abertura, até “ONE MORE TIME”, a canção derradeira do show.

O guitarrista Tom DeLonge, envolvido no clima de comoção da performance, foi às lágrimas no encerramento do show. Essa performance facilmente se torna uma das mais marcantes da história da banda e terminou com uma promessa.

“Nós somos o blink-182 e nós vamos voltar em breve”, avisou a banda. Palavras que deixaram os 100 mil fãs presentes ao festival, em êxtase.

Veja os melhores momentos do show do blink-182 abaixo:

ABERTURA

“Stay Together For The Kids”

“I Miss You”

“What's My Age Again?”

“All The Small Things”

ENCERRAMENTO

Veja o setlist completo do show a seguir:

