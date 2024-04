Empresário de Elvis Presley será vivido por Luiz Fernando Guimarães no teatro Ator que dará vida ao Rei do Rock na peça que será dirigida por Miguel Falabella será escolhido através de audições

Ainda sem um protagonista definido, o musical "Elvis, A Musical Revolution" já tem escalado o ator que irá viver o controverso empresário do Rei do Rock, "Coronel" Tom Parker. Trata-se de Luiz Fernando Guimarães, vetarano do cinema, teatro e televisão, de sucessos como "TV Pirata" e "Os Normais".

O espetáculo será dirigido por Miguel Falabella e tem a chancela da empresa que cuida dos negócios do cantor morto em 1977. O ator que irá viver Elvis nos palcos será escolhido através de audições que já estão sendo realizadas em São Paulo e podem ser acompanhadas pelo Instagram do musical.

A vida de Presley foi levada recentemente aos cinemas. O astro foi vivido por Austin Butler, em interpretação que foi indicada ao Oscar, e o seu empresário por Tom Hanks.

