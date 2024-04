Eric Carmen, de "All By Myself" e "Hungry Eyes", morre aos 74 anos Cantor e pianista também foi um pioneiro do power pop com os Raspberries

O cantor e compositor Eric Carmen morreu aos 74 anos enquanto dormia. O anúncio foi feito na noite de ontem (11) por Amy, esposa do músico, que não especificou a causa da morte.

Carmen ficou conhecido como membro dos Raspberries, banda pioneira do power pop, com quem gravou quatro discos entre 1972 e 1974, e por sua canção símbolo: a balada "All By Myself".

Presente em seu primeiro álbum solo (1975), ela se tornou um standard do romantismo. Em 1996, Céline Dion levou a música de volta às paradas. Carmen teve ainda outros seis singles no top 40, incluindo dois, "Hungry Eyes", da trilha de "Dirty Dancing", e "Make Me Lose Control", no top 5.

Raspberries também emplacaram alguns singles na parada da Billboard: "Go All The Way", número 5 em 1972, foi o maior deles, seguido por "I Wanna Be With You" (n° 16 no mesmo ano) e a ambiosa "Overnight Sensation (Hit Record)" (n° 18, 1974) que tinha John Lennon e Bruce Springsteen entre seus admiradores.

"Go All The Way" encontrou uma nova geração de fãs quando foi incluída na trila sonora de "Guardiões da Galáxia", de 2014 (o The Killers também a regravou na década passada).

O quarteto sofreu por sua imagem que remetia aos grupos dos anos 60 e também por sua música, que buscava trazer de volta o pop e rock daquela década para os anos 70.

O grupo passa a ser reavaliado nos anos 90 quando passa ser enxergado como um dos pioneiros do que se convencionou chamar de power pop. O grupo se reuniu brevemente no início deste século para alguns shows, mas não gravou nenhum disco.

Eric Carmen também estava há bastante tempo sem gravar. Seu trabalho mais recente, "I Was Born to Love You", saiu no anos 2000, 16 anos depois do trabalho anterior, seu álbum homônimo, de 1984.

