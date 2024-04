"eternal sunshine", de Ariana Grande, estreia no topo da parada britânica de álbuns Veteranos do Judas Priest ficam no segundo lugar. Recorde em mais de 50 anos de carreira

Ariana Grande

Pela quinta vez em sua carreira, Ariana Grande colocou um álbum no topo da parada britânica. "eternal sunshine", seu sétimo trabalho de estúdio. A cantora agora está na companhia de nomes como Prince, Green Day e Céline Dion, todos também com cinco números 1.

O site da Official Charts não informou a quantidade total de cópias computadas, mas o números certamente foram altos. Ariana é uma artista que tem ótimo desempenho nos serviços de streaming e também tem muitos fãs que efetivamente compram os seus discos. "eternal sunshine" foi o vinil mais vendido nos últimos sete dias no Reino Unido.

Judas Priest, Com mais de 50 anos de estrada, a banda conseguiu o seu melhor desempenho na parada em toda sua história. "Invincible Shield", 19° LP da banda de heavy metal, ficou no segundo lugar, superando a marca do clássico "British Steel", que chegou ao quarto posto em 1980. O álbum homônimo do Bleachers, na quinta posição, foi a terceira estreia dentro do top 10.

