Flora Matos sugere que Beyoncé copiou sua música, "Piloto", no novo álbum "COWBOY CARTER" Assunto se tornou um dos mais comentados na internet, nesta sexta-feira (5)

A rapper brasileira Flora Matos sugeriu que Beyoncé a copiou no álbum "COWBOY CARTER", em uma série de posts no Instagram. A semelhança, segundo a brasileira, estaria entre a sua faixa "Piloto" e, a recém-lançada, "BODYGUARD".

A artista postou uma comparação feita por um fã entre as duas músicas, em seu Stories. Ela atualizou com a resposta de um seguidor: "Que copiadora (risos)", à medida que Flora responde "todo dia é algo diferente".

Tentando "fugir" de polêmicas com os fãs da artista norte americana, a rapper fez um novo post explicando a situação. "Eu não disse que a Beyoncé me plagiou. Eu tenho amor à minha vida e além disso eu sei que muito do que essas artistas lançam não são coisas elaboradas exatamente por elas mesmas. E tem ficado por isso mesmo há pelo menos 15 anos", escreveu.

Ao citar seu trabalho, não apenas cantando e compondo, mas também envolvida com produção, ela mandou uma mensagem à Beyoncé. "Se um dia me permitir, eu posso produzir um álbum seu também, Bey".

Ela finaliza falando sobre o interessante caso da sua música "servir de 'piloto' para outras músicas".

Ouça "Piloto" e "BODYGUARD" abaixo:

Em uma série de outros posts, Flora ainda sugere que artistas como Cardi B e Rihanna tirariam inspirações em seu trabalho. Veja:

