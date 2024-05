Foster The People está de volta com a nova música, "Lost In Space". Ouça com letra e tradução!

Alto contraste

O Foster The People lançou, nesta sexta-feira (31), o seu single de retorno, "Lost In Space". A faixa chega com o anúncio do novo álbum da banda, "Paradise State Of Mind", quarto disco dos californianos, que chegará no dia 16 de agosto, nos serviços de streaming.



Este é o primeiro lançamento, do agora duo, desde 2011. Na ocasião, eles lançaram o EP, "In The Darkest Of Nights, Let The Birds Sing".



Neste trabalho, o Foster The People segue capitaneado pelo seu vocalista Mark Foster. O outro integrante é Isom Innis, que foi membro de turnês e depois foi oficializado como integrante oficial no disco, "Sacred Hearts Club" (2017).



Junto com o áudio, a banda divulgou o clipe oficial do single.



Veja "Lost In Space", com a letra e a tradução, abaixo:



"Lost In Space"



But I was trapped inside a glass heart

Shattered by the lights that were bouncing off the walls inside

And I've been drifting in a daydream

Fantasies that keep me in my bed and awake at night



Floating and drifting and flying through the open sky



And I'm lost (Without you)

I'm lost in space (Lost in space)

Turning through the sky around a screaming ball of fire

And love (I bet you)

A warm embrace (A warm embrace)

The more we give ourselves, the more we have to give away



I was a flower and your angel

Hungry for the wisdom like the animals out in their heavens

I let the darkness in to teach me

I learned more than I wanted, when I tried, I couldn't look away



Floating and drifting and flying through the open sky



And I'm lost (Without you)

I'm lost in space (Lost in space)

Turning through the sky around a screaming ball of fire

And love (I bet you)

A warm embrace (A warm embrace)

The more we give ourselves, the more we have to give away



Just look for the signs of glowing afterlife

'Cause they're all around us

Just look for the signs of glowing afterlife

'Cause they're all around

I wanna follow you there

You know I'll follow you anywhere



'Cause I'm lost (Without you)

I'm lost in space (Lost in space)

Turning through the sky just looking for a sign

And love (I bet you)

A warm embrace (A warm embrace)

The more we give ourselves, the more we have to give away



'Cause we are in the search for glowing afterlife

'Cause we are in the search for glowing afterlife



"Perdido no espaço"



Mas eu estava preso dentro de um coração de vidro

Despedaçado pelas luzes que refletiam nas paredes internas

E eu estive à deriva sonhando acordado

Fantasias que me mantêm na cama e acordado à noite



Flutuando e à deriva e voando pelo céu aberto



E estou perdido (sem você)

Estou perdido no espaço (perdido no espaço)

Girando pelo céu em torno de uma bola de fogo gritante

E amor (aposto que você)

Um abraço caloroso (Um abraço caloroso)

Quanto mais nos damos, mais temos para doar



Eu era uma flor e seu anjo

Famintos pela sabedoria como os animais em seus paraísos

Eu deixei a escuridão entrar para me ensinar

Aprendi mais do que queria, quando tentei, não consegui desviar o olhar



Flutuando e à deriva e voando pelo céu aberto



E estou perdido (sem você)

Estou perdido no espaço (perdido no espaço)

Girando pelo céu em torno de uma bola de fogo gritante

E amor (aposto que você)

Um abraço caloroso (Um abraço caloroso)

Quanto mais nos damos, mais temos para doar



Basta procurar os sinais de uma vida após a morte brilhante

Porque eles estão ao nosso redor

Basta procurar os sinais de uma vida após a morte brilhante

Porque eles estão por toda parte

Eu quero te seguir lá

Você sabe que te seguirei em qualquer lugar



Porque estou perdido (sem você)

Estou perdido no espaço (perdido no espaço)

Virando pelo céu apenas procurando por um sinal

E amor (aposto que você)

Um abraço caloroso (Um abraço caloroso)

Quanto mais nos damos, mais temos para doar



Porque estamos em busca de uma vida após a morte brilhante

Porque estamos em busca de uma vida após a morte brilhante



