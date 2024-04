Frank Turner quer bater o recorde mundial de número de shows em cidades diferentes em 24 horas

Alto contraste

Pouco conhecido no Brasil, o cantor de punk-folk Frank Turner é bastante popualr no Reino Unido e quer aproveitar essa fama para apoiar as pequenas casas de shows da Inglaterra e, de quebra, bater um recorde mundial. O compositor quer fazer nada menos que 15 shows em cidades diferentes em apenas 24 horas.



Turner disse que cada apresentação solo irá durar pelo menos 20 minutos e, em sua maioria, elas acontecerão em casas que abrem seus palcos para músicos iniciantes. Todos os concertos estão sendo organizados por uma loja independente de discos, e dois destes estabelecimentos irão servir de palco para uma performance.



Turner é um dos principais patronos do Music Venue Trust, que dá ajuda financeira para que esses palcos sigam em funcionamento, permitindo que novas gerações de artistas se desenvolvam.



Com mais de 3 mil shows na bagagem, Frank já tem outro feito marcante em sua carreira. Em 2022 ele se apresentou nos 50 estados dos EUA em 50 dias.



A maratona de 15 apresentações será feita no sábado, 4, e domingo, 5 de maio - sete shows no primeiro dia e oito no segundo. Na sexta, dia 3, "Undefeated", seu 10° álbum, chegará às lojas. A expectativa é a de que o trabalho chegue ao topo da parada britânica, da mesma forma que "FTHC", seu LP anterior, lançado há dois anos conseguiu.



Fonte: Vagalume