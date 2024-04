Glastonbury Festival terá Coldplay, Dua Lipa e SZA de headliners

Alto contraste

O Glastonbury Festival, um dos mais tradicionais e importantes do mundo, divulgou as sua primeira leva de atrações para a edição de 2024. Dua Lipa, Coldplay e SZA serão os headliners deste ano. O outro grande nome é o de Shania Twain. A cantora fará o show do fim da tarde de domingo, no horário dedicado às lendas da música - estas apresentações costumam juntar os maiores públicos do evento, seja na própria fazenda onde o festival é realizado como na transmissão televisiva.

Dos três grandes nomes, o Coldplay é o maior veterano de Glastonbury. Em 1999, antes de terem um álbum lançado, eles já estavam se apresentando na Worthy Farm. Três anos depois, eles eram a maior atração do palco principal para onde retornaram várias vezes.

Dua Lipa também estava escalada, porém para tocar em um dos palcos secundários - seu nome estava na sexta linha de atrações.

O ecletismo é outra marca do evento. Nomes tão distintos como Idles, PJ Harvey, Avril Lavigne, Camila Cabello, Cyndi Lauper e Black Pumas se apresentando. O ano também será marcado pelo show do Seventeen - o primeiro grupo de K-pop da história do festival que acontece em 28, 29 e 30 de junho - com os dois dias antriores já tendo uma programação preliminar.

