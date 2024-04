Graças a "Murder on the Dancefloor", Sophie Ellis-Bextor faz sua estreia na televisão dos EUA Single encontrou novo público após ser usada no filme "Saltburn"

Sophie Ellis-Baxtor não devia imaginar que o uso de sua "Murder On The Dancefloor" no filme "Saltburn", da cineasta Emerald Fennell, iria dar um novo impulso à sua carreira, levando-a até a se apresentar pela primeira vez em um programa de televisão nos EUA.

Na noite de ontem, 12, a cantora de 44 anos mostrou seu novo/velho hit no talk show apresentado por Jimmy Fallon. Em clima de disco music dos anos 70, a artista foi acompanhada pelo The Roots, a banda residente do programa.

No Reino Unido ela atualmenrte está em segundo lugar. Nos EUA, onde a música não fez muito barulho inicialmente, ela agora chegou ao 51º posto - se tornando o primeiro single da artista a entrar no Hot 100 da Billboard. Uma curiosidade: a música é uma parceria dela com Gregg Alexander, o ex-líder dos New Radicals.

Sophie não tinha um hit há algum tempo, sua última aparição no top 40 britânico foi em 2013. Por outro lado, seus álbuns seguem fazendo sucesso de público e crítica. "Hana", seu sétimo LP, e primeiro desde 2016, saiu em junho do ano passado e ficou no top 10 do Reino Unido.

Veja a performance:

