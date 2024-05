Guns N' Roses pedem doações para vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul Banda usou seu perfil no Instagram para chamar a atenção de seus fãs ao redor do mundo para a tragédia

Alto contraste

A+

A-

Os Guns N' Roses usaram de seu prestígio e alcnace global para pedir que seus fãs ajudem as vítmas das enchentes no Rio Grande do Sul. O pedido veio através do perfil da banda no Instagram e já teve mais de 400 mil curtidas.



Junto de uma imagem da tragédia, a seguinte mensagem foi escrita: Estamos pensando em todos no Rio Grande do Sul, enquanto enchentes históricas atingem o sul do Brasil ?:



Municípios afetados: 317

Pessoas em abrigos: 13.324

Desabrigados: 69.242

Afetados: 510.585

Feridos: 107

Desaparecidos: 74

e muito mais



As doações podem ser enviadas para o Fundo Emergencial Light Alliance em parceria com @brazilfound. Todos os rendimentos serão destinados às pessoas afetadas.



Veja:



Clique para ver no Vagalume



Fonte: Vagalume