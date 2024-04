Histórica mansão de Freddie Mercury é colocada à venda por R$ 188 milhões Propriedade, herdada pela ex-noiva do cantor, Mary Austin, entrou no mercado imobiliário pela primeira vez desde 1991

Crédito foto: KNIGHT FRANK / Freddie Mercury Instagram

A histórica mansão de Freddie Mercury em Londres, na Inglaterra, chamada "Garden Lodge", foi colocada à venda nesta semana. De acordo com a People, esta é a primeira vez que o imóvel é lista no mercado imobiliário desde a morte do vocalista do Queen, em 1991.

Segundo o artigo, a mansão, construída em 1907, será vendida por oferta superior a US$ 38 milhões (aproximadamente R$ 188 milhões na cotação de hoje).

A casa, localizada no distrito de Kensington e que tem um estilo georgiano, foi adquirida pelo astro do rock em 1980. Mercury teria ficado encantado assim que visitou o local, comprando-o imediatamente.

O cantor deixou a propriedade em testamento para sua ex-noiva, Mary Austin, que seguiu sendo sua amiga íntima mesmo após o noivado e que manteve a mansão exatamente da mesma forma que Mercury a deixou, com toda sua coleção de arte e móveis, mesmo após sua morte.

Em um comunicado [via People], Austin se refere à casa como "a caixa mais gloriosa de lembranças ", cheia de "amor e carinho em todos os cômodos".

"Foi uma alegria morar aqui e tenho muitas lembranças maravilhosas. Agora que está vazio, sou transportada de volta à primeira vez em que a vimos. Desde que Freddie e eu atravessamos a lendária porta verde, tem sido um lugar de paz, a casa de um verdadeiro artista, e agora é a hora de confiar essa sensação de paz à próxima pessoa", continuou ela, sobre a decisão de colocar o imóvel à venda.

Quando comprou a propriedade, Mercury contou com o trabalho do designer Robin Moore Ede para deixá-la como queria, representando sua própria personalidade e seu estilo eclético, com destaque para a sala de estar, onde ficava o famoso piano do músico, no qual ele escreveu a clássica "", e a sala de jantar, que ele fez questão de manter um estilo convidativo e intimista, pintada com sua cor preferida, um amarelo em tom cítrico.

Veja as fotos abaixo:

KNIGHT FRANK KNIGHT FRANK (Vagalume)

KNIGHT FRANK KNIGHT FRANK (Vagalume)

KNIGHT FRANK KNIGHT FRANK (Vagalume)

KNIGHT FRANK KNIGHT FRANK (Vagalume)

