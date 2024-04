Hozier lança o EP "Unheard". Ouça! Com quatro músicas, incluindo "Too Sweet", lançamento mostra o cantor e compositor em fase inspirada

Alto contraste

A+

A-

Vagalume Vagalume (Vagalume)

Atração de amanhã (23) no Lollaplooza, Hozier acaba de lançar um EP com quatro novas músicas. "Unheard" mostra que o cantor e compositor está em fase bastante produtiva - ele chega apenas sete meses depois do álbum "Unreal Unearth".

Vagalume Vagalume (Vagalume)

Too Sweet", que abre o trabalho, é o maior destaque do lançamento e ganhou um lyric video, mas as outras faixas não ficam para trás. "Wildflower and Barley (Feat. Allison Russell)", "Empire Now" e "Fare Well" são igualmente fortes.

Resta saber se alguma dessas canções entrarão no setlist do artista amanhã - o show dele será às 17h45 no palco Samsung Galaxy. Nas outras apresentações que já fez na América do Sul, o inglês tocou sempre o mesmo repertório de 12 músicas, com ênfase no primeiro álbum, de 2014.

Ouça:

Clique para ver no Vagalume

Fonte: Vagalume