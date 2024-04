IDLES cria clipe para "GRACE" a partir de vídeo clássico do Coldplay. Veja! Música vai estar no novo álbum dos ingleses que será lançado na sexta-feira

Alto contraste

A+

A-

Vagalume Vagalume (Vagalume)

Os IDLES foram bastante criativos na hora de fazer um clipe para "Grace", música que vai estar no novo álbum da banda. Ao invés de criarem um vídeo partindo do zero, os ingleses simplesmente pegaram o famoso clipe de "Yellow", do Coldplay e, com ajuda da tecnologia, colocaram Chris Martin para "cantar" a música deles. A brincadeira foi feita com o consentimento e apoio da banda e da Parlophone Records.

Vagalume Vagalume (Vagalume)

Veja:

Clique para ver no Vagalume

Fonte: Vagalume