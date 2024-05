Imagine Dragons lança o novo single, "Nice To Meet You". Ouça com letra e tradução

Alto contraste

O Imagine Dragons revelou mais uma amostra de seu próximo disco de estúdio, "LOOM". Trata-se do single "Nice To Meet You", divulgado nas plataformas de streaming, nesta sexta-feira (24).



Este é o primeiro álbum da banda desde o divórcio do vocalista Dan Reynolds e sua ex-esposa e antiga integrante da banda, Aja Volkman. Desta forma, o tema "seguir em frente" está presente em algumas faixas do disco, como em "Nice To Meet You".



Em entrevista para a agência de notícias AP News, Dan falou sobre o principal tópico do álbum, fazendo uma referência à sua capa (com um sol entre duas pessoas). "É o começo de uma coisa nova ou é o fim de algo? E o pôr do sol e o nascer do sol sempre me fazem se sentir assim. Pode ser ambos ou um ou outro", conta.



Um clipe oficial da música também foi divulgado pela banda, em seu canal no Youtube.



Ouça "Nice To Meet You", com a letra e a tradução, abaixo:



"Nice To Meet You"



I was wandering up your street

And I was really hoping to meet you

But your girlfriend's gonna delete my number, gone

I was wondering how your weekend's been

You waking up or you sleeping in?

Your girlfriend's gonna be leaving soon, or not?



What could ever go wrong?

Sing your favorite song

She could come along

Oh yeah, yeah

Oh yeah, yeah



What could ever go wrong?

Summer's never too long

Our love's too strong

Oh yeah, yeah

Oh yeah, yeah



Anyway, it's nice to meet you

Anyway, it's nice to meet you

Anyway, it's nice to meet you

Anyway, it's nice to meet you



I was buying you those flowers

I was listening for hours

I was shutting up those doubters, yeah, yeah

She was jealous of our relationship

She hated that we were making it

She's smiling but she's faking it, yeah, yeah



Praying that we make it through the weekend

Wind is in the sail, but we are sinking

Hammering a nail, and now we're leaking, eh, yeah, yeah

Oh yeah, yeah, yeah

Painting on the wall is something freaky

She's been throwing punches like a T. K. O

Knocking on the door and being sneaky, getaway oh yeah

Oh yeah, yeah, yeah



Anyway, it's nice to meet you

Nice to meet you

Anyway, it's nice to meet you

It's nice to meet

Anyway, it's nice to meet you

I hope to see you

Anyway, it's nice to meet you



Anyways, it's nice to meet you

She could be a Mona Lisa

Should've seen her



I hope we meet again

Hey, it's nice to meet

I hope we meet again (True believer)

Anyway, it's nice to meet you

I hope we meet again (It's nice to meet you)

To meet again



(And I hope to see you)

I hope we meet again (True believer)

(To meet again)

Anyway, it's nice to meet you



"Prazer em te conhecer"



Eu estava vagando pela sua rua

E eu realmente esperava te encontrar

Mas sua namorada vai deletar meu número, se foi

Eu queria saber como foi seu fim de semana

Você está acordando ou dormindo?

Sua namorada vai embora em breve ou não?



O que poderia dar errado?

Cante sua música favorita

Ela poderia vir junto

Ah, sim, sim

Ah, sim, sim



O que poderia dar errado?

O verão nunca é muito longo

Nosso amor é muito forte

Ah, sim, sim

Ah, sim, sim



De qualquer forma, é um prazer te conhecer

De qualquer forma, é um prazer te conhecer

De qualquer forma, é um prazer te conhecer

De qualquer forma, é um prazer te conhecer



Eu estava comprando aquelas flores para você

Fiquei ouvindo por horas

Eu estava calando a boca daqueles que duvidam, sim, sim

Ela estava com ciúmes do nosso relacionamento

Ela odiava que estávamos conseguindo

Ela está sorrindo, mas está fingindo, sim, sim



Rezando para que consigamos passar juntos o fim de semana

O vento está na vela, mas estamos afundando

Martelando um prego, e agora estamos vazando, eh, sim, sim

Ah, sim, sim, sim

Pintar na parede é algo estranho

Ela está dando socos como um fosse dar um nocaute técnico

Batendo na porta e sendo sorrateira, fuja, oh, sim

Ah, sim, sim, sim



De qualquer forma, é um prazer te conhecer

É um prazer te conhecer

De qualquer forma, é um prazer te conhecer

É um prazer te conhecer

De qualquer forma, é um prazer te conhecer

Espero vê-la

De qualquer forma, é um prazer te conhecer



De qualquer forma, é um prazer te conhecer

Ela poderia ser uma Mona Lisa

Deveria ter a visto



Espero que nos encontremos novamente

Ei, é um prazer conhecer

Espero que nos encontremos novamente (acredito de verdade)

De qualquer forma, é um prazer te conhecer

Espero que nos encontremos novamente (prazer te conhecer)

Para se encontrar de novo

(E espero ver você)

Espero que nos encontremos novamente (acredito de verdade)

(Para se encontrar de novo)

De qualquer forma, é um prazer te conhecer



Fonte: Vagalume