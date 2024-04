Já no Brasil para show com o blink-182, Travis Barker faz visita a Di Ferrero, do NX Zero Banda americana toca sexta-feira no Lollapalooza

Crédito foto: Instagram @diferrero

Di Ferrero viveu ontem, 20, o seu dia de fã. O voicalista do NX Zero recebeu uma visita bastante especial: o baterista do blink-182 Travis Barker, foi conhecê-lo. No Instagram, Ferrero dividiu o momento com seus seguidores postando a foto acima com a legenda: "Travis In The House ?"

Barker está no Brasil se preparando para o último show desta que é a primeira visita do blink à América do Sul - eles encerram a primeira noite do Lollapalooza na sexta-feira, 22.

Fãs e amigos de Ferrero comemoraram o encontro. Um dos comentários mais divertidos veio de Lucas Silveira, da Fresno. "Nem chama", brincou o vocalista ao ver a foto da dupla.

