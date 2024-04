Jared Leto se declara após show no Lollapalooza: "Brasil, amo você" Cantor e ator se apresentou no segundo dia do festival, com sua banda, Thirty Seconds To Mars

Crédito foto: Reprodução Instagram

Jared Leto usou as redes sociais para se declarar ao Brasil, após o show com sua banda, o Thirty Seconds To Mars, no Lollapalooza, em São Paulo.

O astro se apresentou no sábado (23), segundo dia do festival, chegando a vestir uma camiseta da seleção brasileira e convidando até mesmo o jogador de futebol Marcelo ao palco.

Em uma nova postagem, hoje (25), Leto gravou um vídeo com a bandeira do nosso país (algo que fez também na Argentina e na Colômbia) e mostrou seu carinho: "Brasil, amo você". Veja abaixo:

Marcelo, o jogador do Fluminense e que também já atuou na seleção, usou seu perfil para agradecer o convite de Leto durante o show. O jogador subiu ao palco no momento em que a banda tocava "STUCK", dando uma palhinha até no tambor da bateria, além de posar com o cantor nos bastidores. Confira:

