Jennifer Lopez contrata advogada para se divorciar de Ben Affleck, diz site

Crédito foto: Golden Globes Instagram



Jennifer Lopez parece já ter contratado uma advogada para cuidar de seu divórcio de Ben Affleck. De acordo com o site da revista In Touch, a cantora já teria entrado em contato com Laura Wasser, que já a representou anteriormente em outra separação.



"É esperado que Laura Wasser cuide desse divórcio”, disse uma segunda fonte à In Touch. “Laura foi a advogada que mediou o divórcio de Ben com Jennifer Garner e representou J. Lo em seu divórcio com Marc Anthony. Portanto, há história de ambos os lados.”



A fonte também acrescenta que Ben não está mais usando a aliança e que o divórcio entre os dois é "iminente".



Na última quinta-feira (16), Affleck e Lopez foram vistos juntos em público, pela primeira vez em 47 dias. Os dois estavam participando de um evento escolar de seus filhos, em Los Angeles, e estavam de aliança segundo fontes que estavam no local. Na ocasião, o ator e a cantora chegaram de forma separada ao evento, mas deixaram a escola juntos, de carro.



O TMZ, no entanto, flagou que o ator não estava de aliança enquanto estava dirigindo, mostrando fotos do momento. Veja as imagens clicando aqui!



Neste domingo (19), os artistas voltaram a ser vistos juntos novamente, próximos a um restaurante em West Hollywood, região de Los Angeles. Uma das fotos mostra que Affleck está usando a aliança. Confira abaixo:



Fonte: Vagalume