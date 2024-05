Jennifer Lopez dá resposta atravessada ao ser questionada sobre rumores de divórcio com Ben Affleck

Alto contraste

Crédito foto: Reprodução X



Jennifer Lopez não escapou do assunto Ben Affleck durante a divulgação do filme "Atlas", da Netflix, no qual é a protagonista. A artista, que participava de uma coletiva de imprensa no México, nesta quarta-feira (22), foi questionada sobre os rumores de divórcio com o ator e respondeu de forma atravessada para o repórter.



"Seu divórcio com o Ben Affleck é verdade?", perguntou o jornalista, fazendo a atriz e cantora rir, aparentando incredulidade com a questão.



"Certo, não fazer fazer isso", interrompeu o colega de elenco de J.Lo, Sumi Liu, que estava sentado ao lado da cantora. "Obrigado, pessoal. Nós realmente apreciamos isso, muito obrigado", continuou ele, tentando encerrar a coletiva.



J.Lo, então, olhou direto para o repórter e disse: "Você é mais inteligente do que isso".



"Não venham aqui com essa energia", acrescentou o ator Sumi Liu. "Eu só queria finalizar com uma coisa. A Jennifer é a produtora desse filme, e a razão pela qual estou aqui e pela qual o Sterling [K. Brown] esteve no filme é porque ela se importa. E a Jen se importa com coisas como representatividade e diversidade, ela é fera".



Ao deixar a coletiva, Jennifer Lopez ainda brincou: "Ninguém me perguntou nada em espanhol, mas tudo bem. Muito obrigada".



Veja o vídeo abaixo:



Fonte: Vagalume