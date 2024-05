Jennifer Lopez e Ben Affleck são vistos juntos em público, após 1 mês, em meio a rumores de divórcio

Alto contraste

Jennifer Lopez e Ben Affleck foram vistos juntos em público, pela primeira vez, depois de 47 dias. De acordo com a revista People, o casal compareceu a um evento escolar dos filhos (frutos de seus casamentos anteriores), em Los Angeles, nesta quinta-feira (16).



O artigo acrescenta que os dois chegaram separadamente ao local, mas que estavam usando as alianças de casamento e que foram embora juntos. Fontes também confirmaram que J.Lo e Affleck conversaram bastante, mas que não trocaram carícias no local.



Em fotos tiradas por paparazzi e que circulam das redes sociais, a cantora e o ator aparecem conversando e segurando flores que, possivelmente, foram entregues aos pais dos alunos. Em outras fotos, Affleck aparece em seu carro, buscando a artista e a filha Emme no estacionamento.



Veja abaixo:



Os rumores de que o casal estaria caminhando para um divórcio tiveram início após os dois deixarem de ser vistos em público por mais de 1 mês. A especulações aumentaram depois que Jennifer Lopez compareceu sozinha ao baile do MET Gala. Na ocasião, a justificativa era de que Affleck estaria filmando o longa "O Contador 2".



Nesta semana, o site da revista In Touch afirmou que o casal realmente estava em vias de separação e que o ator já teria se mudado da casa que dividia com a artista.



"Os sinais são claros - acabou", disse uma fonte ao periódico. "Eles estão caminhando para o divórcio e, desta vez, o Ben não é o culpado". Clique aqui para ler!



