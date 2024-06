Jennifer Lopez e Ben Affleck se cumprimentam com beijo no rosto em meio a rumores de divórcio Casal se encontrou neste domingo (2), dias após a cantora cancelar a turnê "This Is Me... Live"

Alto contraste

A+

A-

Crédito foto: Reprodução X



Jennifer Lopez e Ben Affleck foram vistos se encontrando, neste domingo (2), para um jogo de basquete do filho do ator, Samuel Affleck, em Santa Monica, na Califórnia. O casal chegou em carros separados e entrou no ginásio acompanhado da mãe de Affleck, Chris Anne Boldt.



Flagrados pelos paparazzi, J.Lo e Ben se cumprimentaram rapidamente, apenas com um leve beijo no rosto, aumentando ainda mais os rumores de confitlo entre eles e sobre a iminência de divórcio.



Veja os vídeos abaixo:



Clique para ver no Vagalume



Clique para ver no Vagalume



Jennifer Lopez cancela turnê



Na última sexta-feira (31), a Live Nation anunciou o cancelamento da turnê de J.Lo, "This Is Me... Live", que teria início no final de junho, nos EUA. Na ocasião, a artista deixou um comunicado em seu site, se desculpando com os fãs.



"Estou completamente triste e arrasada por decepcioná-los. Saibam que eu não faria isso se não achasse que era absolutamente necessário. Prometo que irei compensá-los e que estaremos juntos novamente. Eu amo muito vocês... até a próxima!", escreveu J.Lo.



De acordo com a revista People, a cantora pretende tirar um tempo de folga para passar com sua família e amigos próximos.



"A vida está complicada agora. Por mais triste que esteja de cancelar a turnê, ela também está aliviada. Ela precisa cuidar de si mesma", disse uma fonte ao periódico.



"A decisão foi algo que sua equipe a encourajou de fazer. Todo mundo apoia que ela foque em sua família neste momento", acrescentou.



Fonte: Vagalume