Jennifer Lopez lança o novo disco, "This Is Me...Now". Ouça com todas as letras Este é o nono trabalho de estúdio da estrela norte americana

Jennifer Lopez lançou, nesta sexta-feira (16), o seu aguardado novo disco, "This Is Me...Now". Este é o nono trabalho de estúdio da diva, que segue influente no cenário pop depois de décadas de carreira.

Este álbum é uma continuação do clássico "This Is Me...Then", lançado em 2002, e que conta com os hits "Jenny From The Block", "All I Have (feat. Ll Cool J)", "I'm Glad" e "Baby I Love U!".

"This Is Me...Now" é o primeiro disco de J.Lo em dez anos. Os fãs já conheciam duas músicas de trabalho: "Can't Get Enough" e a faixa-título.

Ouça "This Is Me...Now", com todas as letras, abaixo:

1. “This Is Me…Now”

2. “To Be Yours”

3. “Mad in Love”

4. “Can't Get Enough”

5. “Rebound”

6. “not.going.anywhere.”

7. “Dear Ben”

8. “Hummingbird”

9. “Hearts and Flowers”

10. “Broken Like Me”

11. "This Time Around”

12. “Midnight Trip to Vegas”

13. “Greatest Love Story Never Told”

