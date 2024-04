Jessie J irá fazer dois shows no Brasil!

Alto contraste

Dois anos depois de sua última visita ao Brasil, Jessie J já está pronta para uma nova visita. A cantora anunciou um par de shows no país. Eles acontecem nos dias 30 de abril, em São Paulo no Espaço Unimed, e em 2 de maio no Viva Rio, do Rio de Janeiro.

O concerto paulistano terá uma performance extra. Lauren Jauregui foi convidada para abrir a noite. A artista também está vendendo pacotes de "meet and greet" para quem quiser conhecer a ex-integrante do Fifth Harmony nos bastidores.

Os ingressos para o show paulistano já estão abertos para o público em geral e custam de R$ 190,00 (meia-entrada na pista comum) a R$ 750,00 (inteira no mezanino). No Rio, há primeiro uma pré-venda para clientes Vivo que vai até o dia 2 de março às 10 da manhã. Ali, as entradas têm preço variando entre R$ 175,00 (meia na pista comum) a R$ 590,00 (inteira na pista premium).

